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Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Названы условия участия команд в «Гран-при Австрии»

11:56
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Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде рассказал, какие условия организаторы выдвинут для команд, чтобы сезон мог стартовать этапом в Австрии.

— Если «Гран-при» состоится, каждой команде разрешат привезти на трассу только 60 человек, — цитирует ван дер Гарде Ziggo Sport. — Еще по 20 человек прилетят с командами, но останутся в отелях на случай, если кто-то заболеет. Никаких кейтерингов и моторхоумов не будет.

Перед приездом всех протестируют, а потом всем командам назначат разное время прибытие.

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