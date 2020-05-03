Названы условия участия команд в «Гран-при Австрии»

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде рассказал, какие условия организаторы выдвинут для команд, чтобы сезон мог стартовать этапом в Австрии.

— Если «Гран-при» состоится, каждой команде разрешат привезти на трассу только 60 человек, — цитирует ван дер Гарде Ziggo Sport. — Еще по 20 человек прилетят с командами, но останутся в отелях на случай, если кто-то заболеет. Никаких кейтерингов и моторхоумов не будет.

Перед приездом всех протестируют, а потом всем командам назначат разное время прибытие.