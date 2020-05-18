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«На улицах лежат трупы. Не хочу, чтобы ребенок рождался в таком хаосе». 89-летний Экклстоун уехал из Бразилии

22:06
Берни Экклстоун с женой Фабианой. Фото Hello
Берни Экклстоун с женой Фабианой. Фото Hello
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Многолетний руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, что покинул Бразилию, где жил последнее время с беременной женой Фабианой. По словам 89-летнего британца, причиной стала пандемия коронавируса.

Фабиана Флоси и&nbsp;Берни Экклстоун.К 90 годам Экклстоун дождется сына

— Мы остановились в Гштааде, — цитирует Blick Экклстоуна. — Сан-Паулу внезапно стал очагом коронавируса. На улицах лежат трупы, больницы просто переполнены. Президент штата в шоке, он только сейчас осознал, насколько серьезная ситуация. Я не хочу, чтобы мой ребенок родился в таком хаосе. В Швейцарии все спокойно.

Экклстоун готовится стать отцом в четвертый раз. Его старшей дочери Деборе 65 лет, а младшей Тамаре — 35.

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