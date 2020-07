На носовом обтекателе болида «Рейсинг Пойнт» будет необычная радуга

Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» опубликовала фотографию носового обтекателя болида команды в официальном Twitter-аккаунте.

На носовом обтекателе машины будет изображена необычная радуга, включающая в себя цвета всех 10 команд-участниц сезона-2020 «Формулы-1». Символ радуги — часть инициативы руководства «Формулы-1», которое организовало движение We Race As One, направленное против расизма, дискриминации и социальной несправедливости.

Сезон-2020 в «Формуле-1» стартует с «Гран-при Австрии», который пройдет с 3 по 5 июля.