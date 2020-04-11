Министр спорта Австрии заявил, что этап «Формулы-1» в стране может состояться в срок

Министр спорта Австрии Вернер Коглер заявил, что этап «Формулы-1» в стране может состояться в срок.

— Я, конечно, не отвечаю за организацию гонки, но думаю, что шанс провести этап в срок есть, — цитирует Kleine Zeitung Коглера. — Организаторам не стоит забывать о правилах безопасности, а также о требованиях при въезде и выезде из страны, но, если «Формула-1» готова, то проведение гонки по расписанию возможно.

Большинство соревнований отменено или перенесено из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.