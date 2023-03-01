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Сегодня, 12:37

Хаккинен: «Сомневаюсь, что сейчас есть гонщик сильнее Ферстаппена»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен сомневается, что в сезоне-2023 кто-то сможет бросить вызов пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Ферстаппен просто очень сильный гонщик. И всегда им был. Он много и упорно работал ради того, чтобы стать тем гонщиком, каким сейчас является. Есть ли в данный момент гонщик быстрее него? Сомневаюсь. В данный момент мне никто не приходит в голову. Титулы лишь усилили его уверенность в себе. Он лучше знает, как готовиться к сезону, он по-прежнему молод, а команда знает, на что он способен. По всему видно, что Макс сейчас в превосходной форме. И это будет лишь продолжаться: Макс не будет становиться хуже, он продолжит развиваться», — приводит слова Хаккинена RacingNews365.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Мика Хаккинен
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