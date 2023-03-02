Леклер: «Нынешняя «Феррари» — лучшая версия команды с момента моего прихода»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о прогрессе команды в прошлом году.

В 2022 году монегаск стал вице-чемпионом «Формулы-1», скудерия заняла второе место в Кубке конструкторов.

«Сезон-2022 — огромный шаг вперед. Команда недовольна вторым местом, даже несмотря на то что два предыдущих сезона вышли очень трудными. Да, думаю, мы сделали большой шаг вперед, но его не хватило для победы в чемпионате. Поэтому в конце года мы были настроены очень критично по отношению к себе и постарались прибавить во всех аспектах», — приводит слова Леклера сайт «Формулы-1».

Также пилот высказался о текущей форме команды.

«Мне кажется, что с опытом становишься все лучше и лучше, постоянно чему-то учишься. Это лучшая версия «Феррари» с момента прихода? Да, я в этом убежден. И, думаю, причины те же. Есть ощущение, что после каждого сезона мы делаем шаг вперед, пытаемся понять, где ошибались. А затем предпринимаем действия, чтобы исправиться. Так что да, в этом я тоже уверен», — сказал Леклер.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта.