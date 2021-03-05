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Мик Шумахер заявил, что его не волнует цвет болида «Хаас»

07:57
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Немецкий гонщик «Хаас» Мик Шумахер прокомментировал презентацию болида команды на сезон-2021 «Формулы-1». Машина выполнена в цветах российского флага.

«Меня не волнует, какого цвета болид. Пока машина быстра, я счастлив. Болид приятный, жду момента, когда проеду на нем свои первые круги», — цитирует F1-Insider Шумахера.

Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Сезон-2021 станет дебютным в «Королевских гонках» для него и для его партнера по команде, россиянина Никиты Мазепина.

Дополнительная информация:

https://f1-insider.com/mick-schumacher-name-ansporn-haas-vf-21/

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