Мик Шумахер заявил, что его не волнует цвет болида «Хаас»

Немецкий гонщик «Хаас» Мик Шумахер прокомментировал презентацию болида команды на сезон-2021 «Формулы-1». Машина выполнена в цветах российского флага.

«Меня не волнует, какого цвета болид. Пока машина быстра, я счастлив. Болид приятный, жду момента, когда проеду на нем свои первые круги», — цитирует F1-Insider Шумахера.

Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Сезон-2021 станет дебютным в «Королевских гонках» для него и для его партнера по команде, россиянина Никиты Мазепина.