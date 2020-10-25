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Мик Шумахер: «Чувствую себя готовым к «Формуле-1»

10:04
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Пилот «Формулы-2» Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказал о том, где видит себя в будущем.

— Чувствую себя абсолютно готовым к следующему шагу, — приводит слова Шумахера GrandPX.news. — Не скрываю, что «Формула-1» — моя мечта. Если мне представится возможность в 2021 году, я не откажусь от нее.

Что касается моего стиля пилотирования, то мне сложно об этом говорить. Многое зависит от машин. Пока мне тяжело говорить, похож ли мой стиль на стиль отца.

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