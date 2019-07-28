Михаил Алешин: "Квят заслужил третий подиум в своей карьере"

Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин высказал мнение о "Гран-при Германии" и прокомментировал выступление россиянина Даниила Квята, заявив, что этот подиум стал для него заслуженным.

– Гонка в Хоккенхайме получилась захватывающей, давно мы не видели, чтобы события развивались так непредсказуемо. Ведь даже в дождь "Мерседес" не ошибаются и уверенно борются за победу, – сказал Алешин. На этот раз все пошло не по привычному сценарию, начиная с квалификации. Команда "Феррари", которая демонстрировала отличную форму на тренировках, не смогла навязать борьбу в субботу. В гонке Себастьян Феттель прорвался с последнего, двадцатого места на второе. Жаль, что Шарль Леклер сошел, мне кажется, он мог бы претендовать на место на подиуме.

Оба автомобиля "Мерседес" не удержались на мокрой трассе: Льюис Хэмилтон потерял время и много позиций, а Валттери Боттас даже сошел, что непривычно для пилотов такого уровня. Но особенно приятно удивил Даниил Квят. Он стартовал с 14-й позиции, избежал столкновений и каких-либо ошибок, команда отлично отработала пит-стопы, и благодаря всему этому он смог выйти на второе место. Да, под конец его обошел Феттель, но упираться и рисковать местом на подиуме не было смысла – машина "Феррари" быстрее. Я считаю, что Даниил сделал все правильно, отлично провел этот уикенд и заслужил третий подиум в своей карьере. Он находится в отличной форме, надеюсь, что эта удачная полоса продолжится, и он будет бороться за хорошие места в первой десятке уже в Венгрии. (Петр Григоренко)

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