«Мерседес» не включил Мазепина в число тестовых пилотов на «Гран-при Абу-Даби»

«Мерседес» не стал включать российского гонщика Никиту Мазепина в число тестовых пилотов на «Гран-при Абу-Даби», сообщает Autosport. В последние годы Мазепин проходил программу обучения в «Мерседесе», а в ноябре получил суперлицензию и в следующем сезоне дебютирует в «Формуле-1» в составе «Хааса». Однако на днях он оказался в центре скандала, связанного с домогательствами.

Российский пилот до этого в Instagram опубликовал видео, где в шутку пристает к девушке, а она, тоже в шутку, притворялась, что сопротивляется и показала ему средний палец. В сети появилась петиция с требованием исключить Мазепина из «Хааса».

В тестах примут участие пилоты «Формулы E» Стоффель Вандорн и Ник де Вриз. По словам руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, его невключение в состав не связано со скандалом.

— У нас с Мазепиным была обширная программа испытаний болида, — сказал Вольф. — Но для теста молодых гонщиков мы определились с составом в последние несколько дней и решили дать шанс Стоффелю и Найку. Они проделали солидную работу. Мазепин? Это не имеет отношения к его действиям вне трассы.