Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл после первого сегмента квалификации «Гран-при Мексики». Он показал 19-й результат.

Ниже него только попавший в аварию гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Из-за этого инцидента сессия была остановлена.

18-е место у напарника Мазепина Мика Шумахера. Также выбыли Николас Латифи («Уильямс», 17-е место) и Фернандо Алонсо («Альпин», 16-я позиция).