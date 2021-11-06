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Мазепин выбыл после первого сегмента квалификации «Гран-при Мексики»

6 ноября, 23:50
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Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл после первого сегмента квалификации «Гран-при Мексики». Он показал 19-й результат.

Ниже него только попавший в аварию гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Из-за этого инцидента сессия была остановлена.

18-е место у напарника Мазепина Мика Шумахера. Также выбыли Николас Латифи («Уильямс», 17-е место) и Фернандо Алонсо («Альпин», 16-я позиция).

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Евгений Петров все материалы автора
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