Мазепин стартует 19-м на «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин будет стартовать с 19-й позиции на «Гран-при Бахрейна» «Формулы-1», сообщает сайт Международной автомобильной федерации (FIA).

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил штраф в пять позиций на стартовой решетке. Он проигнорировал желтые флаги во время квалификации. Таким образом, Феттель опустился на последнее место на стартовой решетке, а Мазепин поднялся на одну позицию.

Кроме того, стюарды выписали Феттелю три штрафных балла в суперлицензию.