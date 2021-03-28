Мазепин стартует 19-м на «Гран-при Бахрейна»
16:16
Пилот «Хааса» Никита Мазепин будет стартовать с 19-й позиции на «Гран-при Бахрейна» «Формулы-1», сообщает сайт Международной автомобильной федерации (FIA).
Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил штраф в пять позиций на стартовой решетке. Он проигнорировал желтые флаги во время квалификации. Таким образом, Феттель опустился на последнее место на стартовой решетке, а Мазепин поднялся на одну позицию.
Кроме того, стюарды выписали Феттелю три штрафных балла в суперлицензию.
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