Мазепин рассказал о проблемах машины «Хааса»
19:13
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин посетовал на проблема с настройкой болида.
«Вопрос в аэродинамическом балансе моей машины на высокой скорости. Это связано с тем, как я берегу резину на длинной дистанции. У каждого пилота свой стиль езды. Машина должна ему подходить, потому что с этой резиной Pirelli если тебе некомфортно и ты скользишь, то шины быстро убиваются. Но мы приближаемся к решению», — приводит слова россиянина Motorsport.
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