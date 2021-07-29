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Мазепин рассказал о проблемах машины «Хааса»

19:13
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин посетовал на проблема с настройкой болида.

«Вопрос в аэродинамическом балансе моей машины на высокой скорости. Это связано с тем, как я берегу резину на длинной дистанции. У каждого пилота свой стиль езды. Машина должна ему подходить, потому что с этой резиной Pirelli если тебе некомфортно и ты скользишь, то шины быстро убиваются. Но мы приближаемся к решению», — приводит слова россиянина Motorsport.

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Иван Шитик все материалы автора

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