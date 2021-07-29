Хельмут Марко заявил, что «Ред Булл» и «Альфа Таури» не собираются менять состав команд в ближайшем будущем

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что в команде не планируют менять составы пилотов «Формулы-1» в ближайшем будущем.

«В принципе, мы хотим сохранить нынешние составы. Но нужно время, потому что мы учтем все важные факты.

Будет ли принято решение после летнего перерыва? Тогда мы будем готовы объявить составы «Ред Булл» и «Альфа Таури», — приводит слова Марко RTL.

В этом сезоне за «Ред Булл» выступают Макс Ферстаппен и Серхио Перес, за «Альфа Таури» — Пьер Гасли и Юки Цунода.