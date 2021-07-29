Кубица выступит в первой практике «Гран-при Венгрии» вместо Райкконена

Польский гонщик Роберт Кубица выступит в первой сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии» вместо пилота «Альфа Таури» Кими Райкконена.

В сезоне-2021 Кубица уже выступал в пятничных сессиях за «Альфа Ромео» на этапах в Австрии и Испании.

Robert Kubica returns to the cockpit at the Hungaroring, stepping into Kimi's car in the first practice session for the #HungarianGP on Friday! ? pic.twitter.com/EjhbVWMyFd — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) July 28, 2021

«Гран-при Венгрии» пройдет с 30 июля по 1 августа.