Кубица выступит в первой практике «Гран-при Венгрии» вместо Райкконена
09:58
Польский гонщик Роберт Кубица выступит в первой сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии» вместо пилота «Альфа Таури» Кими Райкконена.
В сезоне-2021 Кубица уже выступал в пятничных сессиях за «Альфа Ромео» на этапах в Австрии и Испании.
Robert Kubica returns to the cockpit at the Hungaroring, stepping into Kimi's car in the first practice session for the #HungarianGP on Friday! ? pic.twitter.com/EjhbVWMyFd— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) July 28, 2021
«Гран-при Венгрии» пройдет с 30 июля по 1 августа.
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