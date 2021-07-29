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Кубица выступит в первой практике «Гран-при Венгрии» вместо Райкконена

09:58
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Польский гонщик Роберт Кубица выступит в первой сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии» вместо пилота «Альфа Таури» Кими Райкконена.

В сезоне-2021 Кубица уже выступал в пятничных сессиях за «Альфа Ромео» на этапах в Австрии и Испании.

«Гран-при Венгрии» пройдет с 30 июля по 1 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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