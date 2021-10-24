Пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги квалификации Гран-при США. Россиянин занял последнее место.

«У меня возникают проблемы с балансом машины на высокой скорости, так что мне было нужно посмотреть, как поведет себя машина, если я поеду немного быстрее. Только такими проверками можно выяснить то, что тебе нужно, а вернуться к привычной скорости мне в любом случае не составляло труда. Я старался исследовать возможности машины — у вас есть время для подобных тестов, когда вы занимаете десятое место в Кубке конструкторов. Вам хочется выжать из машины больше, чем, возможно, позволяют законы физики и сотворить чудо», — приводит слова Мазепина официальный сайт «Хааса».

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации, вторым стал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на третьей позиции Серхио Перес из «Ред Булла». Мазепин выбыл в первом сегменте и занял последнее, 20-е место.