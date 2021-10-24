Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты квалификации «Гран-при США».

Финн занял четвертую позицию, но будет стартовать в гонке с девятого места. На его болиде заменили двигатель внутреннего сгорания и Боттас получил штраф в пять позиций.

«Вчера соперники из «Ред Булл» смотрелись нормально, но не демонстрировали ничего, поражающего воображение. Так что я думаю, что за ночь им удалось прибавить значительнее нас.

Лично для меня мой болид в квалификации работал заметно лучше, чем вчера, но в целом «Ред Булл» удалось добиться более существенного прогресса, и сегодня у них определенно было преимущество. При этом я по-прежнему считаю, что по гоночному темпу мы примерно равны», — приводит слова Боттаса Racefans.net.

Победителем квалификации стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Боттаса Льюис Хэмилтон занял вторую позицию. Замкнул тройку Серхио Перес из «Ред Булла».