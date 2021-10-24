Боттас — о квалификации «Гран-при США»: «Ред Булл» удалось добиться более существенного прогресса»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты квалификации «Гран-при США».
Финн занял четвертую позицию, но будет стартовать в гонке с девятого места. На его болиде заменили двигатель внутреннего сгорания и Боттас получил штраф в пять позиций.
«Вчера соперники из «Ред Булл» смотрелись нормально, но не демонстрировали ничего, поражающего воображение. Так что я думаю, что за ночь им удалось прибавить значительнее нас.
Лично для меня мой болид в квалификации работал заметно лучше, чем вчера, но в целом «Ред Булл» удалось добиться более существенного прогресса, и сегодня у них определенно было преимущество. При этом я по-прежнему считаю, что по гоночному темпу мы примерно равны», — приводит слова Боттаса Racefans.net.
Победителем квалификации стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Боттаса Льюис Хэмилтон занял вторую позицию. Замкнул тройку Серхио Перес из «Ред Булла».
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/10/24/racefans-round-up-24-10-4/
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