Мазепин не вышел во второй сегмент квалификации «Гран-при Бахрейна» и показал худшее время
18:23
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог выйти во второй сегмент квалификации «Гран-при Бахрейна». Его машину дважды развернуло на трассе.
Россиянин показал худший результат. Его партнер по команде Мик Шумахер выиграл у Мазепина восемь десятых секунды. Они окажутся на последнем ряду на стартовой решетке.
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