Мазепин не вышел во второй сегмент квалификации «Гран-при Бахрейна» и показал худшее время

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог выйти во второй сегмент квалификации «Гран-при Бахрейна». Его машину дважды развернуло на трассе.

Россиянин показал худший результат. Его партнер по команде Мик Шумахер выиграл у Мазепина восемь десятых секунды. Они окажутся на последнем ряду на стартовой решетке.

CLASSIFICATION: Q1



Verstappen tops the charts once again ?



Tsunoda pushing him closest so far ??#BahrainGP ?? #F1 pic.twitter.com/Q5YGCSPTkJ — Formula 1 (@F1) March 27, 2021