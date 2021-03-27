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Мазепин не вышел во второй сегмент квалификации «Гран-при Бахрейна» и показал худшее время

18:23
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог выйти во второй сегмент квалификации «Гран-при Бахрейна». Его машину дважды развернуло на трассе.

Россиянин показал худший результат. Его партнер по команде Мик Шумахер выиграл у Мазепина восемь десятых секунды. Они окажутся на последнем ряду на стартовой решетке.

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