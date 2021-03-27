Первое место в квалификации «Гран-при Бахрейна» занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

В тройку лучших также попали представители «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» на последнем, 20-м месте.

Бахрейн

Чемпионат мира

1-й этап

«Гран-при Бахрейна»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.28,997

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.29,385

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.39,586

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.29,678

5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.29,809

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.29,927

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.29,974

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.30,215

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.30,249

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.30,601

11. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.30,659

12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.30,708

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.31,203

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.31,238

15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.33,430

16. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.31,724

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.31,936

18. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.32,056

19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.32,449

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.33,273