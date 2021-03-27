Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна», Хэмилтон — второй, Мазепин — 20-й
Первое место в квалификации «Гран-при Бахрейна» занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
В тройку лучших также попали представители «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» на последнем, 20-м месте.
Бахрейн
Чемпионат мира
1-й этап
«Гран-при Бахрейна»
Квалификация
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.28,997
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.29,385
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.39,586
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.29,678
5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.29,809
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.29,927
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.29,974
8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.30,215
9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.30,249
10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.30,601
11. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.30,659
12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.30,708
13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.31,203
14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.31,238
15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.33,430
16. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.31,724
17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.31,936
18. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.32,056
19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.32,449
20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.33,273
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