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Мазепин: «Мне повезло, что я сумел проехать много кругов и получил от этого наслаждение»

3 декабря, 23:58
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги пятничных тренировок «Гран-при Саудовской Аравии».

«Эта трасса очень сильно отличается от тех, с которыми я столкнулся в этом году — и не только в этом году, но за всю свою карьеру. Эта трасса требует серьезной уверенности и знания, чего ожидать, потому что тут множество поворотов выглядят одинаково. Мне повезло, что я сумел проехать много кругов — по сравнению с позапрошлой, и я получил от этого наслаждение. Думаю, что еще можно серьезно прибавить в скорости», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

В двух пятничных свободных практиках Мазепин занял последнее место. В личном зачете россиянин занимает 20-е место и не набрал ни одного очка за 21 гонку текущего сезона «Формулы-1».

В субботу, 4 декабря, на «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет третья свободная практика и квалификация, а 5 декабря состоится главная гонка турнира.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/saudi-arabian-grand-prix-friday-practice-recap

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Анна Горшкова все материалы автора
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