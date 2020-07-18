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Маттиа Бинотто: «Не чувствую, что я на грани увольнения, у меня есть поддержка от «Феррари»

15:17

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию о том, что может быть уволен со своей должности.

— Я не чувствую, что нахожусь на грани увольнения, — приводит Scuderia Fans слова Бинотто. — Конечно, меня оценивают по результатам работы, как и всех, это нормальный процесс. У меня есть поддержка руководства «Феррари», поддержка моих непосредственных начальников. Главное в нашем деле — стабильность. Наша программа рассчитана на несколько лет, мы пока в самом начале пути. Негативная реакция на первые неудачи не поможет, но мы, естественно, стремимся постоянно улучшать какие-то вещи на техническом или организационном уровне. Конечно, я разочарован ситуацией, но сохраняю спокойствие.

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