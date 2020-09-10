Маттиа Бинотто: «Феттель прав, «Феррари» достигла дна»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о тяжелом положении команды в сезоне-2020.

— В прошлом году у нас было преимущество по двигателю, но сегодня у нас его уже нет, — приводит Corriere dello Sport слова Бинотто. — Мы разрабатывали машину с учетом этого преимущества, но теперь оно исчезло. После гонки в Италии Феттель сказал, что хуже быть уже не может? Себастьян прав, но мы работаем над улучшениями. Мы достигли дна, но теперь мы можем только прогрессировать.

После 8 этапов «Формулы-1» сезона-2020 «Феррари» занимает 6-е место в Кубке конструкторов. В последних двух гонках команда не набрала ни одного очка.