Марко заявил, что Перес допустил ошибку на первом этапе гонки в Абу-Даби

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал какую ошибку на «Гран-при Абу-Даби» совершил мексиканец Серхио Перес в борьбе за вице-чемпионство.

«Два пит-стопа были правильным выбором для Переса, но что нас удивило, так это то, что «Феррари» была намного лучше, чем ожидалось, с точки зрения износа шин. Карлос Сайнс оправдал наши прогнозы, но Леклер — нет! Перес допустил ошибку на первом этапе гонки: он слишком сильно атаковал. Позже он попытался обогнать Хэмилтона, но затем немедленно уступил позицию обратно. Это стоило ему 1,3 секунды. А все могло быть куда интереснее!» — приводит слова Марко Racingnews365.

Перес и гонщик «Феррари» Шарль Леклер перед финальным этапом в Абу-Даби имели в своем активе по 290 очков и боролись за второе место в чемпионате. 25-летний монегаск находился на тактике одного пит-стопа, в то время как 32-летний мексиканец совершил две остановки. На финише Леклер занял вторую позицию, опередив Переса на 1,322 секунду.

Чемпионом мира, во второй раз подряд стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.