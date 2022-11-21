Шумахер выступил с обращением по поводу своего ухода из «Хаас»

Пилот «Хаас» Мик Шумахер, который не продлил контракт с американским коллективом на следующий год, опубликовал пост в социальных сетях по окончании сезона-2022.

«Сезон 2022 года подошел к концу, а вместе с ним и моя глава с «Хаас». Я хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех в команде за всю их тяжелую работу в течение последних двух лет. Мне удалось познакомиться с невероятными людьми и завязать дружеские отношения, которые я буду ценить всю жизнь. Но я также хочу поблагодарить всех вас, мои подписчики, друзья и, конечно же, семья, за то, что поддерживали меня в трудную минуту. Вы мотивируете меня изо дня в день двигаться дальше и быть лучшим человеком, чем я был вчера. Я еще не знаю, что принесет следующий год, но я знаю, что буду работать усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуться более сильным и стать лучшей версией себя», — написал Шумахер.

23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. В сезоне-2022 он занял 16-е место в личном зачете, набрав 12 очков. В 2023 году место Шумахера в «Хаас» займет его соотечественник Нико Хюлькенберг.