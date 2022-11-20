Перес подвел итоги сезона-2022 в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги сезона-2022 в «Формуле-1».

«Были отличные моменты, классные сражения. У меня по ходу сезона возникали определенные сложности с резиной в гонках. Надеюсь, нам удастся стать сильнее в этом компоненте к следующему чемпионату. Ну и в целом просто стать сильнее», — приводит Motorsport слова Переса.

32-летний мексиканский гонщик занял третье место в «Ф-1» по итогам текущего сезона, не сумев опередить по набранным очкам представителя «Феррари» Шарля Леклера.