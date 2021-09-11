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Макс Ферстаппен: «Спринт прошел даже лучшего ожидаемого»

19:41
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после спринт-квалификации «Гран-при Италии». Он занял второе место.

«Очень приятно видеть здесь этих замечательных, страстных болельщиков, — сказал Ферстаппен в интервью после спринт-квалификации. — Спринт прошел даже лучше ожидаемого. Мы набрали два очка, я буду стартовать с пула. Я сфокусирован на завтрашней гонке.

Настраивали машину на высокую скорость на прямых. Мы знали, что у «Мерседеса» отличный темп. Надеюсь, что гонка принесет нас не меньше удовлетворения, чем спринт".

Из-за штрафа Валттери Боттаса Ферстаппен будет стартовать с поула в гонке.

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Евгений Петров все материалы автора

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