Макс Ферстаппен: «Спринт прошел даже лучшего ожидаемого»
19:41
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после спринт-квалификации «Гран-при Италии». Он занял второе место.
«Очень приятно видеть здесь этих замечательных, страстных болельщиков, — сказал Ферстаппен в интервью после спринт-квалификации. — Спринт прошел даже лучше ожидаемого. Мы набрали два очка, я буду стартовать с пула. Я сфокусирован на завтрашней гонке.
Настраивали машину на высокую скорость на прямых. Мы знали, что у «Мерседеса» отличный темп. Надеюсь, что гонка принесет нас не меньше удовлетворения, чем спринт".
Из-за штрафа Валттери Боттаса Ферстаппен будет стартовать с поула в гонке.
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