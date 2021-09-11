Хэмилтон: «Завтра все должно закончиться легкой победой «Ред Булл»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвел итоги спринт-квалификации «Гран-при Италии» и поделился ожиданиями от завтрашней гонки.

«Ничего не поделать, что есть — то есть. Мы недооценили то, насколько хорошо будет работать «софт». Теперь надо разобраться с тем, как обогнать «Макларены» в завтрашней гонке и минимизировать потери. Вы сами видели, какой темп у «Ред Булл», а теперь они еще и начнут гонку с поула, так что все должно закончиться легкой победой «Ред Булл», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

В спринт-квалификации победу одержал гонщик «Мерседес» Валттери Боттас, который стартует в гонке с последнего, 20-го места из-за штрафа за замену двигателя. Макс Ферстаппен из «Ред Булл», финишировавший вторым, начнет гонку с поул-позиции.

Гонка «Гран-при Италии» состоится завтра, 12 сентября. Начало — в 16.00 (мск).