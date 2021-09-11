Гран-при Италии «Формулы-1»: прогноз Игоря Ермилина на гонку в Монце

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от «Гран-при Италии» «Формулы-1» в Монце.

«Ферстаппен — один из фаворитов завтрашней гонки. У него сумасшедший настрой на победу. При таком настрое Ферстаппен должен бороться за призовые места. Никита стартует раньше Шумахера, это дает ему небольшое преимущество. Но у него не самый лучший первый поворот, там часто происходят неудачные ситуации. Дальше будем надеяться на везение. Если не повредит машину и сохранит свои позиции, будет полегче, тогда и будут хорошие шансы на призовые места», — сказал Ермилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

12 августа в Монце пройдет «Гран-при Италии». Никита Мазепин начнет гонку шестнадцатым.