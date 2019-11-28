Макс Ферстаппен: «Сейчас у «Ред Булла» наибольшие шансы сделать чемпионскую машину»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что команда близка к созданию машины, которая будет способна бороться за чемпионство. По его словам, сейчас шансы получить конкурентоспособную машину у него наиболее велики за всю карьеру.

— Глядя на следующий год, я думаю, что сейчас у нас наибольшие шансы сделать машину для борьбы за титул, — цитирует Crash Ферстаппена. — Но нам нужно посмотреть, что придумают другие команды. Конечно, мы хотим и рассчитываем побороться за титул. Приложим все усилия, чтобы быть конкурентоспособными с начала следующего сезона. В этом году было немало многообещающих моментов. Для меня была важна надежности, и она была хорошей в течение всего года. Хорошо развивался и двигатель «Хонды». Но мы всегда хотим большего и никогда не будем окончательно довольны.