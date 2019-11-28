Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Макс Ферстаппен: «Сейчас у «Ред Булла» наибольшие шансы сделать чемпионскую машину»

28 ноября 2019, 20:45
Теги:

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что команда близка к созданию машины, которая будет способна бороться за чемпионство. По его словам, сейчас шансы получить конкурентоспособную машину у него наиболее велики за всю карьеру.

— Глядя на следующий год, я думаю, что сейчас у нас наибольшие шансы сделать машину для борьбы за титул, — цитирует Crash Ферстаппена. — Но нам нужно посмотреть, что придумают другие команды. Конечно, мы хотим и рассчитываем побороться за титул. Приложим все усилия, чтобы быть конкурентоспособными с начала следующего сезона. В этом году было немало многообещающих моментов. Для меня была важна надежности, и она была хорошей в течение всего года. Хорошо развивался и двигатель «Хонды». Но мы всегда хотим большего и никогда не будем окончательно довольны.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир