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Макс Ферстаппен считает, что три-четыре гонщика не уступают Хэмилтону в скорости

12:13
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что в пелотоне есть гонщики, не уступающие в скорости действующему чемпиону Льюису Хэмилтону, представляющему «Мерседес».

— Я не фокусируюсь на одном Льюисе, — цитирует Ферстаппена Autosport. — В нынешнем пелотоне есть три-четыре гонщика, которые не уступают ему в скорости и способны добиваться таких же результатов. Вся разница в машине.

Льюис Хэмилтон лидирует в чемпионате, имея в активе 250 очков. У Ферстаппена 181 очко и третье место.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58244-maks-ferstappen-tri-chetyre-gonshchika-ne-ustupayut-hemiltonu-v-skorosti

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