Макс Ферстаппен считает, что три-четыре гонщика не уступают Хэмилтону в скорости

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что в пелотоне есть гонщики, не уступающие в скорости действующему чемпиону Льюису Хэмилтону, представляющему «Мерседес».

— Я не фокусируюсь на одном Льюисе, — цитирует Ферстаппена Autosport. — В нынешнем пелотоне есть три-четыре гонщика, которые не уступают ему в скорости и способны добиваться таких же результатов. Вся разница в машине.

Льюис Хэмилтон лидирует в чемпионате, имея в активе 250 очков. У Ферстаппена 181 очко и третье место.