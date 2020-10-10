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Макс Ферстаппен — об отмене двух практик «Гран-при Айфеля»: «Мне даже нравится, будет интереснее»

09:25
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал отмену двух пятничных сессий свободных заездов «Гран-при Айфеля» в связи с погодными условиями.

— В целом, мне без разницы, — приводит GPBlog слова Ферстаппена. — Вообще, мне даже нравится. Это делает этап сложнее, а значит, и интереснее.

Сегодня, 10 октября должны состояться третья практика (13.00 мск) и квалификация (16.00 мск) «Гран-при Айфеля».

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