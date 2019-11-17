Макс Ферстаппен: «Машина просто летела»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Бразилии». Голландец намерен довести этот успех до победы в гонке.

— Машина была очень хороша, — цитирует GP Today Ферстаппена. — Во время квалификации температура трассы немного менялась, поэтому нам пришлось приспосабливаться. Но машина действительно летела, было приятно ехать. Поэтому я всем доволен. Постараемся закончить начатое победой.