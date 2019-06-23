Макс Ферстаппен: "Для попадания на подиум во Франции нужна удача"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что его команде для попадания на подиум в гонке "Гран-при Франции" необходима удача. Голландец показал в квалификации четвертое время.

– У меня была хорошая квалификация по сравнению со свободными заездами, – цитирует F1i Ферстаппена. – Нам не удавалось найти правильный баланс. Но в квалификации мы могли оказаться рядом с "Феррари". В гонке нужно выжать все. Это хорошая стартовая позиция. Надеюсь, что на протяжении всей гонки будем навязывать "Феррари" борьбу. Но для попадания на подиум нужно немного удачи. Это непростая трасса. Большое значение будет иметь работа шин.