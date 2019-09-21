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Макс Ферстаппен: «95 процентов успеха в Сингапуре делается в квалификации»

11:37
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен доволен тем, как машина готова к «Гран-при Сингапура». Голландец лидировал в первой практике и был вторым во второй.

— Мы конкурентоспособны, машина очень хорошо работала на обеих тренировках, — цитирует F1i Ферстаппена. — Но думаю, что мы даже можем прибавить. Машина хорошо выглядит и на длинных, и на коротких отрезках. Конечно, «Мерседес» тоже очень быстр. Это непростая трасса для понимания, она неудобная. Но с хорошей машиной на ней приятно работать. Думаю, что 95 процентов успеха тут делается в квалификации. Так что нужно прибавлять.

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