Макс Ферстаппен: «95 процентов успеха в Сингапуре делается в квалификации»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен доволен тем, как машина готова к «Гран-при Сингапура». Голландец лидировал в первой практике и был вторым во второй.

— Мы конкурентоспособны, машина очень хорошо работала на обеих тренировках, — цитирует F1i Ферстаппена. — Но думаю, что мы даже можем прибавить. Машина хорошо выглядит и на длинных, и на коротких отрезках. Конечно, «Мерседес» тоже очень быстр. Это непростая трасса для понимания, она неудобная. Но с хорошей машиной на ней приятно работать. Думаю, что 95 процентов успеха тут делается в квалификации. Так что нужно прибавлять.