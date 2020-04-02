«Макларен» урежет зарплаты пилотам в связи с коронавирусом

«Макларен» урежет зарплаты гонщикам в связи с пандемией коронавируса, сообщает RaceFans.

— «Макларен» отправит часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск в связи с пандемией коронавируса, — приводит RaceFans слова представителя команды. — Эти меры приняты для того, чтобы защитить рабочие места. Сотрудники смогут получать пособие от государства и вернуться на полную ставку, когда сезон возобновится. Зарплаты пилотов Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, а также руководителя «Макларена» Зака Брауна будут урезаны.

Сезон-2020 в «Формуле-1» приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188. На день 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.