«Макларен» близок к продаже базы с обратной арендой
16:56
Американская инвестиционная группа TPG является основным претендентом на покупку базы McLaren Group — материнской компании команды «Формулы-1», сообщает Sky Sports.
TPG ведет переговоры о покупке базы за примерно 180 миллионов фунтов стерлингов с обратной арендой. То есть «Макларен» продолжит пользоваться базой, однако получит дополнительные средства для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сделка может быть завершена уже в марте.
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