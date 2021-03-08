«Макларен» близок к продаже базы с обратной арендой

Американская инвестиционная группа TPG является основным претендентом на покупку базы McLaren Group — материнской компании команды «Формулы-1», сообщает Sky Sports.

TPG ведет переговоры о покупке базы за примерно 180 миллионов фунтов стерлингов с обратной арендой. То есть «Макларен» продолжит пользоваться базой, однако получит дополнительные средства для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сделка может быть завершена уже в марте.