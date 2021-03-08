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«Мерседес» показал сейфти-кар на новый сезон «Формулы-1»

15:27
Сейфти-кар «Мерседес». Фото Mercedes.
Сейфти-кар «Мерседес». Фото Mercedes.
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Состоялась презентация Mercedes-AMG GT R и Mercedes-AMG C 63 S Estate, которые будут использоваться в качестве автомобиля безопасности и медицинского автомобиля в новом сезоне «Формулы-1».

По сравнению с прошлым сезоном изменилась только раскраска Mercedes — теперь автомобили немецкого концерна ярко-красные.

Бернд Майландер останется водителем автомобиля безопасности, а Алан ван дер Мерве — медицинского.

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