«Мерседес» показал сейфти-кар на новый сезон «Формулы-1»

Состоялась презентация Mercedes-AMG GT R и Mercedes-AMG C 63 S Estate, которые будут использоваться в качестве автомобиля безопасности и медицинского автомобиля в новом сезоне «Формулы-1».

По сравнению с прошлым сезоном изменилась только раскраска Mercedes — теперь автомобили немецкого концерна ярко-красные.

Бернд Майландер останется водителем автомобиля безопасности, а Алан ван дер Мерве — медицинского.

For the 2021 season on Formula 1, both the Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car(tm) and the Official FIA F1 Medical Car(tm) were painted in a bold red, and with that not only reflect Mercedes-AMG, but also the new Official Safety Car sponsor of @MercedesAMGF1, @CrowdStrike pic.twitter.com/PfvG677eGU — Mercedes-AMG (@MercedesAMG) March 8, 2021

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