«Мерседес» показал сейфти-кар на новый сезон «Формулы-1»
15:27
Состоялась презентация Mercedes-AMG GT R и Mercedes-AMG C 63 S Estate, которые будут использоваться в качестве автомобиля безопасности и медицинского автомобиля в новом сезоне «Формулы-1».
По сравнению с прошлым сезоном изменилась только раскраска Mercedes — теперь автомобили немецкого концерна ярко-красные.
Бернд Майландер останется водителем автомобиля безопасности, а Алан ван дер Мерве — медицинского.
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