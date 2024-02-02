Льюис Хэмилтон в «Формуле-1»: в какой команде и за какие выступал

Льюис Хэмилтон будет выступать за команду «Феррари» с 2025 года

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон будет выступать за команду «Феррари» с 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Эту же информацию подтвердил и сам гонщик.

«Я провел потрясающие 11 лет в составе этой команды, и я так горжусь тем, чего нам удалось достичь вместе. «Мерседес» был частью моей жизни с 13 лет... Но для меня пришло время предпринять этот шаг, и я рад принять новый вызов», — цитирует Хэмилтона пресс-служба «Мерседес».

Контракт с «Мерседес» Хэмилтон подписал в 2013 году. За 11 лет британец шесть раз побеждал на чемпионате мира (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020). Также он смог повторить рекорд Михаэля Шумахера по числу чемпионских титулов и стал лидером по количеству выигранных «Гран-при» — 103.

Ранее он выступал за «Макларен» (с 2007 по 2013 год). В составе команды Хэмилтон стал чемпионом мира в 2008 году.