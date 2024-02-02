Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

2 февраля, 13:45

Льюис Хэмилтон в «Формуле-1»: в какой команде и за какие выступал

Льюис Хэмилтон будет выступать за команду «Феррари» с 2025 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон будет выступать за команду «Феррари» с 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Эту же информацию подтвердил и сам гонщик.

«Я провел потрясающие 11 лет в составе этой команды, и я так горжусь тем, чего нам удалось достичь вместе. «Мерседес» был частью моей жизни с 13 лет... Но для меня пришло время предпринять этот шаг, и я рад принять новый вызов», — цитирует Хэмилтона пресс-служба «Мерседес».

Контракт с «Мерседес» Хэмилтон подписал в 2013 году. За 11 лет британец шесть раз побеждал на чемпионате мира (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020). Также он смог повторить рекорд Михаэля Шумахера по числу чемпионских титулов и стал лидером по количеству выигранных «Гран-при» — 103.

Ранее он выступал за «Макларен» (с 2007 по 2013 год). В составе команды Хэмилтон стал чемпионом мира в 2008 году.

Льюис Хэмилтон. Хэмилтон переходит в «Феррари»? В «Формуле-1» предвкушают громкую трансферную сенсацию

Формула-1
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
Главный шахматный клуб в США дисквалифицировал Ханса Ниманна
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Формула-1»: даты и расписание всех «Гран-при» сезона 2024

«Феррари»: пилоты команды на сезон 2024 — кто выступает за Скудерию

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости