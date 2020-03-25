Льюис Хэмилтон: «Перестаньте ходить в зоопарки или в цирки»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал обратить внимание на проблему животных. Старт сезона в «Формуле-1» отложен из-за коронавируса.

— Проводя время дома на самоизоляции, вы возможно почувствуете то же, что и животные, которые живут в неволе, — написал Хэмилтон в своем Instagram. — Им недоступен их привычный образ жизни. Прошу вас, перестаньте ходить в зоопарки или в цирки — потому что тем самым вы фактически финансируете содержание животных в заключении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.