Хэмилтон резко отреагировал на слухи о его переговоров с «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отрицает информацию о переговорах с главой «Ред Булла» Кристианом Хорнером по поводу своего перехода в австрийскую команду.

«Я не очень понимаю, откуда взялась эта история. Я не понимаю, о чем он [Хорнер] говорит, потому что никто из моей команды, насколько мне известно, с ним не общался. Я вообще не разговаривал с Кристианом уже несколько лети», — приводит слова Хэмилтона Standart.

Также семикратный чемпион «Формулы-1» назвал все эти слухи о переговорах с «Ред Булл» нагнетание обстановки.

«Правда, в начале года он обратился ко мне с предложением встретиться, но на этом все и закончилось. Я просто поздравил их с потрясающим годом и сказал, что, надеюсь, в ближайшем будущем мне удастся дать им бой. Это все. Думаю, что это просто нагнетание обстановки», — сказал Хэмилтон.

38-летний пилот с 2013 года выступает за «Мерседес». Перед заключительной гонкой сезона-2023 «Гран-при Абу-Даби» команда занимает второе место в Кубке конструкторов и опережает «Феррари» на 4 очка.