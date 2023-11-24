Леклер выиграл вторую практику «Гран-при Абу-Даби», Норрис — второй, Ферстаппен — третий

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй практике «Гран-при Абу-Даби». Его результат — 1 минута 24,809 секунды.

Второе время показал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+0,043), а третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,173).

В субботу, 25 ноября, пройдет третья практика заключительного «Гран-при» сезона-2023. Она начнется в 13.30 по московскому времени. В 17.00 мск состоится квалификация.