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Сегодня, 18:18

Леклер выиграл вторую практику «Гран-при Абу-Даби», Норрис — второй, Ферстаппен — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй практике «Гран-при Абу-Даби». Его результат — 1 минута 24,809 секунды.

Второе время показал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+0,043), а третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,173).

В субботу, 25 ноября, пройдет третья практика заключительного «Гран-при» сезона-2023. Она начнется в 13.30 по московскому времени. В 17.00 мск состоится квалификация.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Феррари
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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