Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, наступит момент, когда все пилоты «Формулы-1» встанут на колено»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду на то, что когда-нибудь все пилоты «Формулы-1» поддержат акцию с преклонением колена перед гонкой в знак протеста против расизма и социальной несправедливости.

Перед стартом «Гран-при Австрии» и «Гран-при Штирии» большинство гонщиков поддержало акцию, однако несколько из них — в том числе и российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят — не стали вставать на одно колено, ограничившись появлением в футболках с надписью «Нет расизму».

— Я стараюсь больше общаться с гонщиками, — цитирует Autosport.com Хэмилтона. — Мы должны быть едины в этот момент. Надеюсь, наступит время, когда все поймут ситуацию, и мы все вместе встанем на одно колено.