Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что "Феррари" вскоре должна составить конкуренцию его команде. По словам британца, у итальянской команды есть скорость, но не хватает везения в начале сезона.

– Я надеюсь, что на каком-то этапе "Феррари" будет на нашем уровне, – цитирует F1Today Хэмилтона. – Считаю, что в Баку, например, она выступала не хуже, но в какой-то момент ей не везло. Требуется максимум, чтобы показывать лучший результат. "Феррари" нужно показать максимум, если она хочет с нами побороться всерьез.