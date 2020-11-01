Льюис Хэмилтон: «Каждая победа ощущается как первая»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подедился впечатлениями от победы на «Гран-при Эмилии-Романьи». Его команда обеспечила себе седьмой Кубок конструкторов подряд, сам Хэмилтон де-факто обеспечил себе седьмой чемпионский титул — у соперников остались лишь теоретические шансы обойти его.

— Это была изнурительная гонка с учетом той скорости, что мы показывали, — цитирует Sky Хэмилтона. — У меня был плохой старт, и это обескураживает.

Я смотрю на свою команду, я знаю всех парней и девушек, это невоспетые герои. Это те, кто никогда не сдается, а просто продолжают совершенствоваться и прогрессировать. Людям, кто смотрит на это со стороны, может показаться, что мы привыкли к победам, но каждая победа ощущается как первая благодаря командному духу. Я благодарен за то, что являюсь частью этой команды.