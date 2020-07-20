Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на «Гран-при Венгрии». Британец выиграл вторую гонку подряд.

— Хотите верьте, хотите — нет, но мне пришлось постараться, в том числе, чтобы показать лучшее время круга, — приводит слова британца Autosport со ссылкой на BBC. — Беречь шины тоже было непросто. Поздравляю всю нашу команду — ребята проделали потрясающую работу. Скорость нашей машины сегодня — это их заслуга. На первом этапе сезона мы получили несколько ударов, к которым не были готовы. Но я сосредоточился, и две последние гонки получились великолепными. Весь этот уик-энд мы были на высоте, и надеюсь, что будем продолжать в том же духе и дальше.