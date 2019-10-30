Льюис Хэмилтон: «Албона ждет большое будущее»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после гонки в Мексике похвалил гонщика «Ред Булла» Александра Албона. Новичок «Формулы-1» финишировал в первой шестерке во всех своих шести гонках за австрийскую команду.

— У него впереди большое будущее, — цитирует F1i Хэмилтона. — Надеюсь, что «Ред Булл» будет оказывать ему поддержку много лет. Это очень важно. Потому что они нередко довольно быстро расстаются с пилотами, если те как-то не так выполняют свою работу. Надеюсь, что у него все сложится. Было довольно интересно наблюдать за его работой в Мексике. Думаю, там его подвела стратегия двух пит-стопов.