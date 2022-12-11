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11 декабря, 15:21

Леклер заявил, что прошедший сезон оставил у него смешанные чувства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от сезона-2022.

«Нет, особого удовлетворения мне это не принесло, если честно. Оглядываясь назад на сезон лично мне кажется, что мы провели его неплохо. Особенно с учетом того, что до этого сезоны-2020 и 2021 получились для команды очень тяжелыми. У нас не было никаких гарантий того, что команда сможет сделать такой шаг вперед — что в итоге мы займем второе место и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Я этим результатом доволен. Но да, разбирая сезон немного тщательнее, середина чемпионата обернулась для нас большим разочарованием, у нас не получалось хорошо проводить гонки. Так что в целом сезон оставил смешанные чувства. Хотя второе место — это очень хороший результат. Мы сделали шаг вперед и я надеюсь, что в следующем году мы сделаем еще один шаг вперед», — приводит слова Леклера motorsport.com.

25-летний монегаск в сезоне-2022 стал вице-чемпионом, набрав 308 очков. Чемпионом во второй раз подряд стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/leclerc-not-much-satisfaction-splitting-red-bulls-in-f1-championship/10410160/
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Шарль Леклер
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