Ферстаппен заявил, что у «Ред Булл» есть проблемы с балансом на «Гран-при Абу-Даби»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой результат во второй практике «Гран-при Абу-Даби».

«С нашей стороны баланс очень нарушен. Много недостаточной поворачиваемости, много прыжков — так что определенно есть над чем поработать. Мы все еще в топ-3, так что это не так уж плохо. Но с точки зрения баланса, я думаю, все может быть гораздо лучше. Мы постараемся посмотреть, что там произошло», — приводит слова Ферстаппена Motorsportweek.

Во второй практике заключетельного «Гран-при» сезона-2023 Ферстаппен занял третье место. Первым стал Шарль Леклер из «Феррари».

В субботу, 25 ноября, пройдут третья практика (13.30 мск) и квалификация (17.00 мск).