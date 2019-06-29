Леклер выиграл квалификацию "Гран-при Австрии", Квят стартует 15-м

Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию "Гран-при Австрии" – это вторая победа в квалификации для 21-летнего монегаска. Второй результат показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, проигравший Леклеру 0,259 секунды. Замкнул тройку Макс Ферстаппен из "Ред Булла", проигравший лидеру 0,436 секунды.

Отметим, что Себастьян Феттель из "Феррари" не показал никакого результата в третьем сегменте из-за повреждения машины. Но стартовать будет девятым, поскольку штраф в пять мест получил Кевин Магнуссен из "Хааса" за замену коробки передач.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 18-й результат, но стартовать будет 15-м из-за штрафов Нико Хюлькенберга из "Рено", Карлоса Сайнса из "Макларена" и партнера по команде Александра Албона.

Австрия

Чемпионат мира

9-й этап

“Гран-при Австрии”

Квалификация

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 1.03,003

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1.03,262

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 1.03,439

4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 1.03,537

5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1.04,072

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 1.04,099

7. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) – 1.04,166

8. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – 1.04,179

9. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) – 1.04,199

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – 1.03,667

11. Ромен Грожан (Франция, Haas) – 1.04,490

12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1.04,516

13. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) – 1.04,665

14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1.04,790

15. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1.13,601

16. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1.04,789

17. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1.04,832

18. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) – 1.05,324

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1.05,904

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 1.06,206