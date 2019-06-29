Леклер выиграл квалификацию "Гран-при Австрии", Квят стартует 15-м

Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию "Гран-при Австрии" – это вторая победа в квалификации для 21-летнего монегаска. Второй результат показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, проигравший Леклеру 0,259 секунды. Замкнул тройку Макс Ферстаппен из "Ред Булла", проигравший лидеру 0,436 секунды.
Отметим, что Себастьян Феттель из "Феррари" не показал никакого результата в третьем сегменте из-за повреждения машины. Но стартовать будет девятым, поскольку штраф в пять мест получил Кевин Магнуссен из "Хааса" за замену коробки передач.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 18-й результат, но стартовать будет 15-м из-за штрафов Нико Хюлькенберга из "Рено", Карлоса Сайнса из "Макларена" и партнера по команде Александра Албона.
Австрия
Чемпионат мира
9-й этап
“Гран-при Австрии”
Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 1.03,003
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1.03,262
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 1.03,439
4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 1.03,537
5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1.04,072
6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 1.04,099
7. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) – 1.04,166
8. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – 1.04,179
9. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) – 1.04,199
10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – 1.03,667
11. Ромен Грожан (Франция, Haas) – 1.04,490
12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1.04,516
13. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) – 1.04,665
14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1.04,790
15. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1.13,601
16. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1.04,789
17. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1.04,832
18. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) – 1.05,324
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1.05,904
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 1.06,206