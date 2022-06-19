Леклер рассчитывает, что сможет побороться за 4-е место на «Гран-при Канады»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассчитывает, что сможет побороться за четвертую строчку на «Гран-при Канады».

Гонщик стартует с 19-й позиции на стартовой решетке из-за штрафа за замену двигателя.

«В гонке мы постараемся сделать все, что в наших силах. Надеюсь, у нас больше не будет проблем с надежностью и мы сможем сфокусироваться на попытках догнать «Ред Булл» в чемпионате. В практиках было сложнее обгонять, но мне кажется, что у нас неплохой темп на канадской трассе. Если мы по-умному отнесемся к стратегии и получим немного чистого воздуха, то сможем побороться примерно за четвертое место. Это цель, за достижение которой я буду бороться», — приводит GPFans слова Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Канады» пройдет сегодня, 19 июня. Начало — в 21.00 (мск).